مانشستر يونايتد يتحمل جزءا من أسعار تذاكر جماهيره أمام برشلونة

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتخفيض تكلفة تذكرة مباراته أمام فريق برشلونة الإسباني في إياب دور المثانية بدوري أبطال أوروبا بعدما ادعى أن النادي الإسباني سيفرض أسعار باهظة.



وقال مانشستر يونايتد - في بيان صادر اليوم الخميس - "نعتقد أن جماهيرنا التي ستسافر ستتعرض مرة أخرى لشراء تذاكر بأسعار باهظة من النادي المضيف"، مضيفا أنه تقرر مرة أخرى اتخاذ القرار الصعب بزيادة سعر التذكرة في مباراة الذهاب بملعب أولد ترافورد لتكون بنفس سعر تذكرة مباراة الإياب.



واشار إلى أنه سوف يتم استخدام العائد الإضافي من تذاكر مباراة الذهاب لدعم جماهير الفريق التي ستسافر لإسبانيا من خلال دفع 27 جنيها استرلينيا لكل مشجع و"هو فارق قيمة التذكرة".



وتم تسعير تذاكر مباراة الإياب التي ستقام في ملعب "كامب نو" يوم 16 أبريل المقبل بمبلغ 102 جنيه استرليني (134 دولار) ولكن مانشستر يونايتد سيحمل مشجعيه 75 جنيها استرلينيا.



في المقابل، ستدفع جماهير برشلونة 102 جنيه استرليني للحصول على تذاكر مباراة الذهاب التي ستقام في ملعب أولد ترافورد يوم 10 أبريل المقبل، حيث ستتكفل الأموال الإضافية التي سيجنيها النادي بدعم تذاكر مباراة الإياب.



كان مانشستر يونايتد قام بدعم جماهير الفريق التي سافرت لتشجيعه في مبارياته الخارجية، بعد ارتفاع أسعار التذاكر في بلنسية في دور المجموعات وأشبيلية في دور الست عشر العام الماضي.