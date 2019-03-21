القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
رياضة
الخميس 21/مارس/2019 - 04:47 م

مانشستر يونايتد يتحمل جزءا من أسعار تذاكر جماهيره أمام برشلونة

جماهير مانشستر يونايتد
جماهير مانشستر يونايتد
أ ش أ
dostor.org/2561093

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتخفيض تكلفة تذكرة مباراته أمام فريق برشلونة الإسباني في إياب دور المثانية بدوري أبطال أوروبا بعدما ادعى أن النادي الإسباني سيفرض أسعار باهظة.

وقال مانشستر يونايتد - في بيان صادر اليوم الخميس - "نعتقد أن جماهيرنا التي ستسافر ستتعرض مرة أخرى لشراء تذاكر بأسعار باهظة من النادي المضيف"، مضيفا أنه تقرر مرة أخرى اتخاذ القرار الصعب بزيادة سعر التذكرة في مباراة الذهاب بملعب أولد ترافورد لتكون بنفس سعر تذكرة مباراة الإياب.

واشار إلى أنه سوف يتم استخدام العائد الإضافي من تذاكر مباراة الذهاب لدعم جماهير الفريق التي ستسافر لإسبانيا من خلال دفع 27 جنيها استرلينيا لكل مشجع و"هو فارق قيمة التذكرة".

وتم تسعير تذاكر مباراة الإياب التي ستقام في ملعب "كامب نو" يوم 16 أبريل المقبل بمبلغ 102 جنيه استرليني (134 دولار) ولكن مانشستر يونايتد سيحمل مشجعيه 75 جنيها استرلينيا.

في المقابل، ستدفع جماهير برشلونة 102 جنيه استرليني للحصول على تذاكر مباراة الذهاب التي ستقام في ملعب أولد ترافورد يوم 10 أبريل المقبل، حيث ستتكفل الأموال الإضافية التي سيجنيها النادي بدعم تذاكر مباراة الإياب.

كان مانشستر يونايتد قام بدعم جماهير الفريق التي سافرت لتشجيعه في مبارياته الخارجية، بعد ارتفاع أسعار التذاكر في بلنسية في دور المجموعات وأشبيلية في دور الست عشر العام الماضي.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

وزير الإسكان داعيًا لترشيد استهلاك المياه: لتسألن يومئذ عن النعيم

"هجوم ودهس وطعن".. الاعتداءات على المسلمين في بريطانيا "عرض مستمر"

ضبط رئيس حي في الإسكندرية بتهمة "إعطاء أمر بناء مخالف"

التضامن: 3452 موظفًا بالجهاز الإداري للدولة طلبوا العلاج من الإدمان

ads
الأكثر قراءة

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالإسكندرية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

فلاح يهشم رأس والده بـ"بلطة" في الواحات: شذوذه الجنسي كسر نفسي وجابلنا العار

ألبومات الصور

بالصور.. لقاء جماهيري بطهطا لحل مشكلات المواطنين ضمن "اليوم المفتوح"

تجريع 220 ألف تلميذ بحملة القضاء على الطفيليات بكفر الشيخ

وكيل صحة أسوان يتفقد فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير الشباب والرياضة (صور)

رياضة

مانشستر يونايتد يتحمل جزءا من أسعار تذاكر جماهيره أمام برشلونة

بالصور.. نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع فيليبي أندرسون إذا رفض تشيلسي بيع هازارد

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالإسكندرية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

فلاح يهشم رأس والده بـ"بلطة" في الواحات: شذوذه الجنسي كسر نفسي وجابلنا العار

كشكول

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمعاهد الإبتدائية الأزهرية

جامعة المنوفية تحصل عل المركز الأول في مسابقة «الإيكو»

«عبد النبي» يشارك في المؤتمر السنوي لرؤساء الجامعات العربية

تعرف على المعاهد الأزهرية المعفاة من امتحان الحاسب الألى

المعاهد تفتح باب المشاركة فى المراقبة على طلاب الشهادات الأزهرية

الأمصار

شملت 2000 شخصا.. استقالة جماعية لثاني أكبر حزب داعم لبوتفليقة

«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلي B+

شقيقة إرهابي المسجدين تطالب بتوقيع عقوبة الإعدام عليه "فيديو"

نتيجة للحمولة الزائدة.. وفاة 60 شخصا غرقا في نهر دجلة في الموصل

وقفة تضامنية بغزة مع الأقصى والأسرى.. ومسؤول يدعو مصر إلى اتخاذ موقف جاد

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

دراسة: استخدام "القنب" يوميًا يزيد خطر الإصابة بالذهان

المحطة الفضائية الدولية تتخلص من بطارياتها القديمة

دراسات تحذر من التأثير السلبي للصور بمواقع التواصل الاجتماعي

مباريات
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎