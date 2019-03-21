ريال مدريد يرغب في التعاقد مع فيليبي أندرسون إذا رفض تشيلسي بيع هازارد

يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني التحرك لضم لاعب خط الوسط البرازيلي فيليبي أندرسون من فريق وست هام يونايتد الإنجليزي في حالة عدم التمكن من التعاقد مع جناح تشيلسي، إدين هازاد.



وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الخميس، بأن إدارة البلوز رفضت بالفعل عرضا من الريال بنحو 60 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات الدولي البلجيكي في وقت سابق من هذا الشهر، في إشارة إلى الرغبة بمضاعفة هذه القيمة.



ووفقا لـ"سكاي" فإن هذه السياسة من جانب النادي اللندني دفعت المدير الفني العائد لريال مدريد، زين الدين زيدان، لاستهداف التعاقد مع أندرسون في صفقة ستقدر قيمتها على الأرجح بنحو 65 مليون جنيه إسترليني.



وبحسب الشبكة فإن ذلك الرقم سيكون صفقة جيدة بالنسبة لوست هام خاصة أن إدارة الهامرز استقدمت اللاعب البرازيلي في صيف 2018 بمبلغ قياسي في تاريخ النادي وصل إلى33.5 مليون استرليني.



يذكر أن أندرسون شارك في جميع المباريات الـ31 لوست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم، مسجلا 8 أهداف ومقدما 6 تمريرات حاسمة على الرغم من عدم نجاحه في الوصول للشباك حتى الآن في 2019.