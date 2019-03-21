سمير أبو طالب يشارك فى احتفال المجلس القومي بيوم المرأة المصرية

شارك النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة سمالوط، شمال المنيا، في الاحتفالية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بعنوان "المرأة المنياوية تستطيع.. 100 عام من الكفاح والتحدي والعطاء" احتفالا بيوم المرأة المصرية الذي يوافق 16 مارس من كل عام.



حضر فعاليات الحفل النائب شادى أبو العلا واللواء محمد عيد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا واللواء بهاء البطراوي مساعد المدير للأمن العام والعقيد محمد سعد رئيس فرع المخابرات بالمنيا والمستشار أحمد سمير ابوالليل المستشار القانوني لمحافظة المنيا وليلى إسماعيل حفيدة هدى شعراوي، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.



وأعرب "رشاد" عن تهانيه لكل أم ولكل مرأة مصرية فى عيدها، مؤكدا أن هذا اليوم يعد بمثابة احتفالية لتكريم واحتفال لإنجازات المرأة ومساهمتها في مجتمعها سواء في نطاق أسرتها الصغيرة أو على نطاق مجتمعاتها، مضيفا أن المرأة المصرية هي الركيزة والشريك الأساسي في تنمية المجتمع وهى سر قوته.



وخلال الحفل، استعرضت الدكتورة رشا المهدي رئيس فرع القومي للمرأة بالمنيا، دور المجلس القومي للمرأة ونشاطاته وفعالياته برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس في تمكين المرأة، موجهة الشكر لمحافظ المنيا لدعمه الكامل ورعايته لأنشطة فرع المجلس بقرى ومراكز المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية، مشيرة إلى دور المرأة المصرية في تحقيق الاستقرار والنهوض بمشاركتها في جميع المجالات وتحملها المسئولية من خلال برامج التنمية ضمن الاستراتيجة الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.



تضمن الاحتفال عددًا من الفقرات منها عرض فني وكورال لفرقة عصام الشاذلي، وفى ختام الحفل، كرم المجلس القومي والسكرتير العام للمحافظة، عددا من أمهات شهداء الواجب الوطني ونائبات البرلمان والأمهات المثاليات ومجموعة من السيدات اللاتي مثلن نماذج مشرفة ولكل واحدة منهن قصة كفاح مشرفة، حيث منحهن شهادات تقدير، اعترافا بدورهن داخل الأسرة والمجتمع.