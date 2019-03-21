القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
مصر
الخميس 21/مارس/2019 - 04:34 م

التخطيط: إنشاء 100 كوبري سيارات ومشاه و15 نفقًا في 506 قرى

التخطيط: إنشاء 100
أميرة ممدوح
dostor.org/2561077

ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مخطط تنمية المحافظات والأقاليم المصرية للعام الحالي يتضمن أيضًا إنشاء 100 كوبري سيارات ومشاة و15 نفقًا على مستوى 78 مدينة و506 قرى لخدمة نحو 26.5 مليون نسمة، وذلك بهدف تيسير الانتقالات وانسيابية المرور وتوفير السلامة للمواطنين.

وأضافت الوزارة، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن القليوبية تستحوذ على النصيب الأكبر من تلك المشروعات بعدد 14 مشروعًا منهم 7 كباري مشاه و7 أنفاق، يليها القاهرة بعدد 13 كوبري سيارات، ثم الإسكندرية بعدد 12 مشروع منهم 5 كباري سيارات و6 كباري مشاه ونفق.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

الآن

وزير الإسكان داعيًا لترشيد استهلاك المياه: لتسألن يومئذ عن النعيم

"هجوم ودهس وطعن".. الاعتداءات على المسلمين في بريطانيا "عرض مستمر"

ضبط رئيس حي في الإسكندرية بتهمة "إعطاء أمر بناء مخالف"

التضامن: 3452 موظفًا بالجهاز الإداري للدولة طلبوا العلاج من الإدمان

ads
الأكثر قراءة

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالإسكندرية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

ألبومات الصور

بالصور.. لقاء جماهيري بطهطا لحل مشكلات المواطنين ضمن "اليوم المفتوح"

تجريع 220 ألف تلميذ بحملة القضاء على الطفيليات بكفر الشيخ

وكيل صحة أسوان يتفقد فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير الشباب والرياضة (صور)

رياضة

مانشستر يونايتد يتحمل جزءا من أسعار تذاكر جماهيره أمام برشلونة

بالصور.. نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع فيليبي أندرسون إذا رفض تشيلسي بيع هازارد

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالإسكندرية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

كشكول

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمعاهد الإبتدائية الأزهرية

جامعة المنوفية تحصل عل المركز الأول في مسابقة «الإيكو»

«عبد النبي» يشارك في المؤتمر السنوي لرؤساء الجامعات العربية

تعرف على المعاهد الأزهرية المعفاة من امتحان الحاسب الألى

المعاهد تفتح باب المشاركة فى المراقبة على طلاب الشهادات الأزهرية

الأمصار

شملت 2000 شخصا.. استقالة جماعية لثاني أكبر حزب داعم لبوتفليقة

«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلي B+

شقيقة إرهابي المسجدين تطالب بتوقيع عقوبة الإعدام عليه "فيديو"

نتيجة للحمولة الزائدة.. وفاة 60 شخصا غرقا في نهر دجلة في الموصل

وقفة تضامنية بغزة مع الأقصى والأسرى.. ومسؤول يدعو مصر إلى اتخاذ موقف جاد

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

دراسة: استخدام "القنب" يوميًا يزيد خطر الإصابة بالذهان

المحطة الفضائية الدولية تتخلص من بطارياتها القديمة

دراسات تحذر من التأثير السلبي للصور بمواقع التواصل الاجتماعي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎