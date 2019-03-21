التخطيط: إنشاء 100 كوبري سيارات ومشاه و15 نفقًا في 506 قرى

ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مخطط تنمية المحافظات والأقاليم المصرية للعام الحالي يتضمن أيضًا إنشاء 100 كوبري سيارات ومشاة و15 نفقًا على مستوى 78 مدينة و506 قرى لخدمة نحو 26.5 مليون نسمة، وذلك بهدف تيسير الانتقالات وانسيابية المرور وتوفير السلامة للمواطنين.



وأضافت الوزارة، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن القليوبية تستحوذ على النصيب الأكبر من تلك المشروعات بعدد 14 مشروعًا منهم 7 كباري مشاه و7 أنفاق، يليها القاهرة بعدد 13 كوبري سيارات، ثم الإسكندرية بعدد 12 مشروع منهم 5 كباري سيارات و6 كباري مشاه ونفق.