العثور على سيدة "مخنوقة" داخل منزلها في أوسيم

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث لحل لغز العثور على جثة سيدة "مخنوقة" داخل منزلها في أوسيم.



تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية إخطارًا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، فانتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد أحمد ربيع رئيس مباحث أوسيم، وتبين من الفحص أن الجثة لسيدة مطلقة حديثًا مصابة بآثار خنق حول الرقبة.



وأشارت التحريات الأولية أنها تقيم برفقة طفلها ووالدتها بعد طلاقها مؤخرًا وعثرت والدتها عليها مقتولة داخل غرفتها، فشكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف غموض الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابها.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.