السبت.. انطلاق not frozen على مسرح Cairo show

يبدأ بعد غدٍ السبت عرض مسرحية الأطفال not frozen التي تقدمها Cairo show على مسرحها بمدينة 6 أكتوبر في حفلات الماتينيه إلى جانب مسرحية "3 أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدي والتي بدأ عرضها منذ يناير الماضي علي المسرح نفسه.



not frozen هي أول مسرحية للأطفال يتم تقديمها بإمكانيات إنتاجية متميزة وعلى واحد من أكبر مسارح القاهرة وبمواصفات فنية متقدمة في الديكور والموسيقى والمؤثرات وغيرها.



Not frozen يقوم ببطولتها مجموعة من الأطفال الموهوبين والشباب وهي عمل موسيقي غنائي راقص من تأليف محمود جمال الحديني وإخراج محمد الصغير.



وتدور أحداث المسرحية في إطار خيالي مبهر حيث نرى مدينة الألعاب التى يسيطر الحزن علي شخوصها من الألعاب الكلاسيكية الشهيرة مثل " بينوكيو" و"الساحرة الطيبة" وغيرهما لأنها لم تعد جاذبة للأطفال ولم تعد لها أهمية، وتتغير حياة هذه الألعاب حين تزور مدينتهم فجأة الطفلة "هدية" بصحبة "بابا نويل" ولكن سعادتهم لا تكتمل حيث يظهر ملوك الشر في المدينة ويخططون للقضاء على هذه الألعاب حتى لا تسعد الأطفال.. وبعد صراع مثير تنجح "هدية" و"بابا نويل" بمساعدة الألعاب في القضاء علي الشر.



المسرحية يتواصل عرضها على مسرح Cairo show بمدينة 6 أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي في حفلات ماتينيه وبمواعيد متنوعة (العاشرة صباحًا – الواحدة ظهرًا – الرابعة عصرًا ) لتناسب مواعيد العائلات وأطفال المدارس.