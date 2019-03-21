غدًا.. انطلاق فعاليات الأسبوع المائى فى قنا للتوعية بترشيد الاستهلاك

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا المهندس جمال الحسيني، الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة لبدء فعاليات الأسبوع المائي الذي يبدأ غدا الجمعة ويستمر حتى يوم 28 من مارس الجاري، ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "النقطة بتفرق".



وقال رئيس الشركة - في تصريح اليوم الخميس - إن الأسبوع ينطلق من قرية القناوية التابعة لمركز قنا ويستهدف كل فئات المجتمع (التربية والتعليم – الشباب والرياضة – جهاز شئون البيئة – الأوقاف – الأزهر – الكنيسة – قصور الثقافة – الري والموارد المائية).



وأضاف أنه سيتم تنفيذ أنشطة توعوية تشمل أنشطة رياضية للشباب، وورش سباكة للسيدات، وحملات طرق أبواب، واستطلاعات رأي للمواطنين، وندوات، ومركز خدمة عملاء متنقل، وسيارة معمل مزودة بأحدث الأجهزة، ورحلات تعريفية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، وندوات تثقيفية بدور العبادة لتوعية أبناء القرية بقضايا المياه وكيفية الحفاظ على المياه المهدرة.



وأشار إلى أنه سيتم تقديم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء وتلقي الشكاوى والاستفسارات وخدمة كسح البيارات للمواطنين وإلقاء الضوء على مشروع البنك الدولي "مشروع الصرف الصحي بالقرية".