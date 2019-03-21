قاتل شقيقه في الإسماعيلية: شتم والدتي عشان المخدرات

أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، اليوم الخميس، بحبس متهم بقتل شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأشارت التحقيقات التي باشرها خالد شطا وكيل النائب العام بإشراف محمد الصادق رئيس نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، وسكرتارية حسن فاروق، إلى أن المتهم طعن شقيقه باستخدام "سكين مطبخ" عدة طعنات أدت إلى وفاته وسلم نفسه بديوان قسم ثالث.



وقال المتهم خلال التحقيقات إن شقيقه المجني عليه "إسلام.ل" 31 سنة وشهرته "إسلام إبليس" كان دائم الشجار معهم في المنزل وخاصة مع والدته وأخذ منها بعض الأموال لشراء المواد المخدرة.



وأضاف: "قبل الواقعة بيوم شتم والدتي وترك البيت وعاد في المساء برفقه أحد أصدقائه لطلب المال مجددًا وحين رفضت والدتي اعتدى عليها مرة أخرى بالسب والقذف وترك المنزل، ثم عاد في الصباح وطلب من والدتي إعداد الطعام له وحين طلبت منه الانتظار لحين عودة شقيقه الأكبر من العمل وإحضار المال اللازم لشراء الطعام اعتدى عليها وضربها فقمت بطعنه بالسكين".



وأشارت تحريات وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية إلى أن المجني عليه كان يدمن المواد المخدرة، ودائم افتعال المشاجرات بالمنطقة، وأنه تم القبض عليه عدة مرات في قضايا مخدرات.