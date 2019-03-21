التهديد الجهادي يطرق أبواب عدة دول في غرب أفريقيا

يحذر خبراء ومصادر أمنية من أن تدهور الأوضاع الأمنية في بوركينا فاسو التي تواجه تزايدا مقلقا للهجمات الجهادية، يهدد بالامتداد إلى بلدان خليج غينيا، المستثناة حتى الآن.



ويتعرض شمال بوركينا فاسو، الذي انتقلت إليه الفوضى السائدة منذ 2012 في مالي حيث تتكاثر المجموعات المرتبطة بشبكة القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، مزيدا من الهجمات الدامية منذ ثلاث سنوات.



وسرعان ما امتد الاضطراب في الأشهر الأخيرة إلى مناطق أخرى منها المنطقة الشرقية، المتاخمة لحدود توغو وبنين.



وقال بكاري سامبي، مدير "تمبكتو انستيتيوت" في دكار، إن "هذا الاحتدام غير المسبوق مؤشي على ما يبدو إلى أن بوركينا هي القفل الأخير الذي تريد هذه المجموعات كسره للوصول إلى بلدان أفريقية تقع على الشاطئ".



لذا، فإن المناطق الشمالية لهذه البلدان التي تعتبر حتى الآن جزر استقرار في منطقة مضطربة، يمكن أن تصبح "مناطق انكفاء" للجهاديين المتحصنين في مناطق حرجية وريفية معزولة على طول الحدود التي يسهل اختراقها.



واعتبر سامبي إن "توسيع نطاق تحركاتهم بعيدا من مركز التحرك الحالي للحركة الجهادية، سيتيح لهم من جهة أخرى الوصول إلى البحر عبر موانئ غرب أفريقية"، وبالتالي طرق جديدة للتزود بالأسلحة.



وفي 15 فبراير، أدى اغتيال أربعة من ضباط الجمارك في بوركينا فاسو وكاهن إسباني كان عائدا من اجتماع في لومي، (توغو) بعدما اجتاز الحدود بفترة وجيزة، إلى زيادة المخاوف.