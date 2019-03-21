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الخميس 21/مارس/2019 - 04:14 م

الباز: 4 سنوات غير كافية للرئيس لإنهاء مشروعاته

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2561049

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أغلب التخوفات من التعديلات الدستورية تتركز على مد فترة الرئيس في الدستور، مشيرا إلى أن البعض يرى أن تحديد فترة الرئيس في الحكم بفترتين فقط، كل فترة منهم 4 سنوات مكسب من مكاسب ثورة 25 يناير.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "قول معايا" المُذاع على راديو "9090"، أن دستور 2014 نص على أن ترشح الرئيس يكون فترتين فقط، لكن أن تكون الفترة 4 سنوات فقط هناك خلاف عليها، لأن 4 سنوات فقط غير كافية لأي رئيس، خاصة أننا في دولة نامية.

وتابع: "الناس اللي بتقول المدد للرئيس تكون مفتوحة دة كلام عيب يتقال ومش مقبول، ودي متبقاش دولة"، منوها أن التعديلات الدستورية المطروحة تنص على أن تكون مدد الرئاسة فترتين فقط، ولكن هناك حديث حول زيادة الفترة لأكثر من 4 سنوات.

وتساءل الباز: "لماذا عبد الفتاح السيسي يبقى ليه ميزة ويسمح له بالترشح فترتين إضافيتين؟"، وأجاب: "في حالة ابتزاز موجودة في الشارع واحنا شعب نظري عاوز الديمقراطية من رأسها، وعاوز يعمل تداول سلطة والمدة تكون 4 سنين، وعشان نوصل لدة محتاجين أحزاب قوية ومجتمع مدني قوي، لأننا من 52 وحتى الآن معندناش مسار قوي ييجي منه الرئيس إلا القوات المسلحة، والإخوان صدعونا وجم خربوا على البلد".

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