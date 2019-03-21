زراعة 33 ألف فدان قطن في كفر الشيخ

قال المهندس محمد السيد عبد الله؛ وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أنه قد إخلاء وحرث وزراعة 33 ألف فدان بمحصول القطن، خلال هذا الأسبوع.



وأكد "عبد الله"، أنه تم إخلاء أكثر من 17 أالف فدان، وحرث وتخطيط أكثر من 16 ألف فدان، وزراعة 5 أفدنة بمحصول القطن هذا العام، على جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 20 مارس الجارى، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا توريد أكثر من 3 آلاف إردب بذرة قطن هذا العام على جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة، وتم توزيع أكثر من 408 إردب.



وأوضح "عبد الله"، أن محافظة كفر الشيخ بها 106 ألف فدان قطن منهم 66 ألف فدان قطن إكثار، ويستخدم فى التقاوى والبذور، وتم زراعة 300 ألف فدان هذا العام على مستوى الجمهورية، وقامت كفر الشيخ بزراعة 30% من مساحة المنزرع بالقطن بإجمالى 106 ألف فدان من إجمالى 300 ألف فدان من مساحة الجمهورية، كما قامت المحافظة بزراعة 60% من قطن الإكثار على مستوى الجمهورية، ويُستخدم هذا فى استخراج البذور لإعادة زراعتها مرة أخرى.

