ننشر إجراءات الإعلان عن مركز خدمة أو صيانة بوسائل الإعلام

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، منها خدمة طلب الموافقة علي الإعلان عن مركز الخدمة والصيانة بوسائل الإعلام المختلفة بوزارة التجارة والصناعة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.



ويشير "التنظيم والإدارة" إلى المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة وهي:

- التعاقد مع الشركة الأجنبية الأم للوكالة وموثق من الخارجية ومترجم بمعرفة الشركة.

- صورة من آخر اعتماد صادر من المصلحة.

- صورة رخصة التشغيل من المحليات.

- صورة السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبية.

- الشهادات العلمية للعاملين بمركز الخدمة.

- إيصال الكهرباء أو فاتورة التليفون.

- الإيصال الدال على سداد المبالغ المقررة.

- صورة السجل الصناعي للمصنع المنتج للسلعة في حالة الإعلان باتحاد الإذاعة والتليفزيون.



ونوه الجهاز إلى أنه يتم سداد مبلغ 500 جنيه في حالة الاعتماد لأول مرة، و200 جنيه عند تجديد الاعتماد، 150 جنيهًا لإضافة توكيل جديد، و100 جنيه عن كل توكيل أو ماركة سلع معمرة تضمنها الترخيص، و50 جنيهًا عن كل توكيل أو ماركة سلع عند التجديد.



وتعلن جهة الإدارة قرارها في طلب هذه الخطة خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا، وفي حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكن الاتصال بالجهات التالية:

وزارة الزراعة ت: 7921168، مصلحة الرقابة الصناعية ت: 3370434، هيئة الرقابة الإدارية: المركز الرئيسي بالقاهرة ت: 022902728.