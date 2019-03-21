السبت.. مهرجان الكويت الموسيقي يكرم المطرب مصطفى أحمد

يكرم مهرجان الكويت الموسيقي بدورته الثالثة، التي تنطلق بعد غد السبت، المطرب مصطفى أحمد الذي أثرى الساحة الغنائية المحلية والخليجية بأعماله على مدى نحو نصف قرن.



ويقام المهرجان الذي ينظمه سنويا المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري.



وقال عميد المعهد رشيد البغيلي في مؤتمر صحفي: "تكريم مصطفى أحمد يأتي من مسؤوليتنا الأكاديمية والفنية تجاه الفنانين الرواد من الجيل المبدع الذي استطاع وضع بصمة راسخة في الساحة الغنائية محليا وخليجيا وعربيا".



وأضاف: "سيكون استكمالا لمن سبقوه في التكريم خلال الدورتينالسابقتين للمهرجان، بينهم شادي الخليج وعبد الكريم عبد القادر وصالح الحريبي".



وأشار إلى أنه كانت هناك رغبة لغناء مصطفى أحمد (76 عاما) في حفل الافتتاح "لكنه فضل أن يستمع إلى أبنائه في تقديم أغنياته".



ويقدم مجموعة من طلاب المعهد العالي للفنون الموسيقية باقة من أغاني مصطفى أحمد، إلى جانب مجموعة من الأغاني التراثية الشهيرة في حفل الافتتاح.



وقال "البغيلي"، في المؤتمر الصحفي، إن الدورة الجديدة من المهرجان ستكون مختلفة تماما عن السابق في الشكل والطرح والمضمون.



وأضاف أنه سيتم في ختام المهرجان تدشين أوركسترا الإنسانية السيمفوني، والتي ستكون أول أوركسترا كويتية تعزف مقطوعات موسيقية عالمية لبيتهوفن وشوبرت وبيزيه.



ويقام على هامش المهرجان معرض للوسائل التعليمية الموسيقية، ويشمل البرنامج عقد مؤتمر علمي يشارك فيه أساتذة وباحثون من مصر والأردن والجزائر وتونس.