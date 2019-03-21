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الخميس 21/مارس/2019 - 03:57 م

ارتفاع ترتيب جامعة الإسكندرية

ارتفاع ترتيب جامعة
أحمد عاشور
dostor.org/2561027

أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أن ترتيب الجامعة شهد تحسنا ملحوظا في تصنيف QS الإنجليزي للتخصصات لعام 2019، حيث تم إدراج الجامعة في اثنين من القطاعات الرئيسية الخمسة وهما (الهندسة والتكنولوجية وعلوم الحياة والطب)، وفي 8 من التخصصات الفرعية وهي (العلوم الزراعية والغابات، العمارة - المباني البيئة، الكيمياء، علوم الحاسب الآلي وأنظمة المعلومات، الهندسة الكهربية والإلكترونية، الهندسة الميكانيكية والطيران والصناعة، الطب، العلوم الصيدلانية) مقارنة بإجمالي 6 تخصصات رئيسية وفرعية في عام 2018.

وأضاف رئيس الجامعة أن ثلاثة تخصصات جديدة للجامعة قد أدرجت لأول مرة في التصنيف هم تخصص العمارة - المباني البيئة الذي أحتل ترتيب 151 – 200 عالميا، والأول مكررا مع جامعة القاهرة، وتخصص علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات وبترتيب 301 – 350 عالميا والثاني مصريا، وتخصص الهندسة الميكانيكية والطيران والصناعة في المرتبة 401 – 450 عالميا والرابع مصريا، كما شهد الترتيب في القطاع الرئيسي الهندسة والتكنولوجيا تحسنا عن العام الماضي بترتيب 315 عالميا والثالث مصريا بتحسن ثلاث نقاط عن العام السابق، كما عاد تخصص الكيمياء الى التصنيف وشغل المرتبة 451 – 500 عالميا والثاني مكرر مع جامعة عين شمس، وأرتفع تصنيف الهندسة الكهربية والإلكترونية 50 نقطة وشغل المرتبة 201 – 250 عالميا ليصبح الأول مكرر مع جامعة القاهرة، وارتفع تخصص الطب 50 نقطة ليصبح 301 – 350 عالميا والثاني مكرر مع جامعة عين شمس.

كما حافظ على ترتيب العام الماضي كلا من القطاع الرئيسي علوم الحياة والطب 401 – 500 عالميا والثالث مصريا، وتخصص العلوم الصيدلانية 151 – 200 عالميا والثاني مصريا، وشهد ترتيب تخصص العلوم الزراعية والغابات انخفاض 50 نقطة ليصبح 251 – 300 عالميا والثاني مكرر مع جامعة عين شمس.

ويذكر أن تصنيف QS يعتمد في جزء كبير من تقييمه على استطلاع آراء الخبراء في الجامعات والهيئات البحثية العالمية وأصحاب الشركات والأعمال عالميا؛ مما يعكس تحسن ملحوظ في جودة العملية البحثية والتعليمية في جامعة الإسكندرية.

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