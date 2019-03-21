وزير الإسكان داعيًا لترشيد استهلاك المياه: لتسألن يومئذ عن النعيم

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن تقديرات الإسكان للأمور ليست قيمة مطلقة، وأردف: أسعدني الحظ أن تعطلت بي السيارة في درب الأربعين، وقطعت يومها 60 كيلومترًا مشيا على الأقدام لكي أصل.



وتابع خلال حديثه أمام المتواجدين في افتتاحه المؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب: قضيت 3 أيام في الخلاء، كنت أحمل "شنطة باك" بها 10 زجاجات مياه، هى كل ما أملك في هذه الرحلة، استوعبتها "شنطتى" بعد أن أخرجت منها أغراضي الشخصية من ملابس وخلافه، عشت بالعشر زجاجات مياه 3 أيام، وكنت طالبا وقتها أجرى الماجستير.



وأضاف: منذ هذا الحين حتى وقتنا لا يفوتني رؤية أحد يرش مياها في الشارع إلا وأنزل له وأتحدث معه، لا أترك الحنفية مفتوحة طوال الوقت عندما أستخدم "الحمام"، والتجربة تقول أن من يرى من يعيشون في الصحراء ومدى تقديرهم لنقطة المياه سينطق لسانه على الفور بقول الله عز وجل "ثم لتسألن يومئذ عن النعيم".



وتابع: عندما نفتح "الحنفية" وتنزل مياه هذا نعيم كبير سنسأل عنه، وعندما تزور من يعيشون في المناطق الصحراوية وتطلع على المياه التي يشربونها ستعف عن أن تغسل بها يديك، ولا بد أن نعلم أولادنا قيمة نقطة المياه، أكبر مكون في جسمنا.