في عيد الأم.. "الباز" يوجه التحية لأمهات الشهداء

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، التحية لأمهات الشهداء في عيد الأم، مشيرا إلى أن هذا اليوم يثير أشجان وأحزان أمهات الشهداء.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "قول معايا" المُذاع على راديو "9090": "في زحمة الكلام والأمنيات السعيدة والهدايا لازم نفتكر أمهات الشهداء، دول قدموا لمصر أفضل ما يمكن تقديمه على الإطلاق".

وتابع: "الأم اللي بتفقد ابنها اللي كان رايح الجيش أو الشرطة عشان يحمي الناس، بتبقى راح منها كل حاجة، وأهم حاجة في حياتها، والوجع عند أمهات الشهداء كبير أوي وبتبقى بين نارين النار الأولى فقدت ابنها، والتانية مش بتشتكي لأن كل أمهات الشهداء اللي بيتكلموا عندهم كملة مشتركة بيقولوها (ميغلوش على مصر)".

وواصل: "بقول لكل أم شهيد كل سنة وأنتى طيبة، وقلوبنا معاكي، وربنا يصبرك ويعوضك فيه خير في أولاده أو اخواته".