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الخميس 21/مارس/2019 - 03:09 م

"التسامح فكرا وتطبيقا" ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية.. 26 مارس

التسامح فكرا وتطبيقا
أ ش أ
dostor.org/2560956

ينظم مركز سلطان بن زايد الإماراتي، يوم 26 مارس الجاري، ندوة دولية بعنوان "التسامح فكرا وتطبيقا.. دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا"، ضمن البرنامج الفكري لمعرض الكتاب الدولي في مكتبة الإسكندرية.

وتتضمن الندوة جلستي عمل؛ الأولى افتتاحية، ويشارك فيها كل من مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، ونائب مدير عام مركز سلطان بن زايد الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، والشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وسيتم في ختام الجلسة توقيع اتفاقية تبادل ثقافي بين مركز سلطان بن زايد ومكتبة الإسكندرية، يعقبها تكريم المشاركين وتوزيع الدروع وشهادات التقدير.

وتنعقد الجلسة الثانية بإدارة الإعلامي حسام عبد القادر، ويتحدث فيها كل من الدكتور محمد عبد الباسط عيد من مصر حول "التسامح بين النظرية والتطبيقات"، ويقدم مدير تحرير مجلة "الإمارات الثقافية" الدكتور محمد فاتح زغل ورقة عمل بعنوان "رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء التسامح الثقافي"، يليه الخبير الإعلامي المصري ياسر عبد العزيز الذي سيقدم ورقة عمل بعنوان "تجليات التسامح في المنظومة الإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما يقدم مدير تحرير مجلة "تراث" الإماراتية وليد علاء الدين ورقة عمل بعنوان "بين مصر والإمارات التسامح في نسيج الحياة".

وتختتم الندوة بورقة عمل لرئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية المؤرخ الدكتور خالد عزب بعنوان "ثنائية الثقافة والتسامح.. مؤسسات الثقافة في دولة الإمارات نموذجا"، وتلى ذلك جلسة حوار ومناقشة ثم قراءة التوصيات.

وأوضح نائب المدير العام لمركز سلطان بن زايد الدكتور عبيد علي راشد المنصوري أن هذه الندوة العلمية المتخصصة تأتي في إطار حرص المركز على المشاركة في الملتقيات العربية، وإدراك أهمية التعاون المشترك لنشر الفكر المستنير.

وقال إن اختيار مكتبة الإسكندرية لإقامة الندوة جاء لدورها التاريخي وما لها من مكانة في قلوب الإماراتيين قيادة وشعبا.

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