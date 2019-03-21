"صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية يومي السبت والأحد بالزينية بحري

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية يومي السبت والأحد المقبلين بالوحدة الصحية بالزينية بحري، وذلك في إطار توجيهات المحافظ المستشار مصطفى ألهم باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، أن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض في تخصصات العظام والأسنان والأطفال والأنف والأذن والنساء والولادة والباطنة والجلدية، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات، وإعداد التقارير اللازمة من قِبل الأخصائيين.