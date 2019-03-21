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الخميس 21/مارس/2019 - 03:03 م

حبس متهم بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال في الإسكندرية

حبس متهم بالسطو المسلح
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2560949

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاشتراك مع عنصرين شديدي الخطورة في ارتكاب قضايا السرقة والسطو المسلح على سيارة نقل أموال وإصابة مستقليها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة متهمين لقيا مصرعهما في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة عقب توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على سلاح جرينوف وبندقيتين آليتين وكمية كبيرة من الذخائر.

تعود تفاصيل الواقعة ببلاغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية يفيد بقيام مجهولين يستقلان سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة نارية على سيارة ربع نقل تابعة لمكتب بريد برج العرب مُخصصة لنقل الأموال، حال سيرها بدائرة القسم، في طريقها لتوصيل مبلغ 650 ألف جنيه لمكاتب البريد بدائرة القسم، وتمكنهم من الهرب، وإصابة مستقليها وأحد أفراد الشرطة من قوة التأمين بجروح وكدمات متفرقة نتيجة تناثر زجاج السيارة، وعدم تمكن الجناة من الإستيلاء على الأموال من داخل السيارة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد مُرتكبى الواقعة وهم كلٍ من العنصر الإجرامى شديد الخطورة "عبدالله ع.م"، شهرته عبدالله اليابانى، 30 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، سبق إتهامه في قضيتي "مخدرات، سرقة متنوعة" ومحكوم عليه في عدة قضايا.

كما تم ضبط "شريف ع.م"، 30 سنة، عاطل، مقيم بمحافظة السويس، سبق إتهامه في 3 قضايا "سرقة، تبديد" ومحكوم عليه في قضيتي "تبديد، ضرب"، و"مدحت. ح.ر، 21 سنة، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، ومحكوم عليه في قضيتي "تبديد" بالحبس ثلاث سنوات.

أكدت تحريات فرق البحث تواجد المتهمين الأول والثاني بفيلا مستأجرة بمنطقة أبو تلات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية وقطاع الأمن المركزي، ولدى وصول القوات واستشعار المتهمان بهم بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم على الفور بالمثل ولقيا مصرعهما.

وبتفتيش المكان عثر على "رشاش جرينوف و3 شرائط طلقات لذات العيار، 2 بندقية آلية، 22 خزينة آلية، 1860 طلقة مختلفة الأعيرة، 3 جربندية، 2 قيد حديدي بجنزير محلى الصنع، لاب توب، 4 هواتف محمولة"، كما أمكن ضبط المتهم الثالث أثناء قيادته السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملاكى السويس ماركة هيونداى فيرنا" بذات المنطقة بدائرة قسم أول العامرية، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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