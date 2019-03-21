السيسي يهنئ رئيسي تونس وباكستان بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد إيهاب الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الجمهورية التونسية في القاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور عارف ألفي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.



وأوفد السيسي، أحمد محمد إيهاب إلى سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في القاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.