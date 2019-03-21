مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

طرحت شركة 7DRK Media، أغنية "أشبع منها" على طريقة الفيديو كليب مساء أمس الأربعاء؛ احتفالا بمناسبة عيد الأم، عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، وحازت الفنانة وفاء عامر على ردود فعل إيجابية تجاه مشاركتها بالأداء التمثيلي في الكليب.



وقال المخرج الشاب مصطفي عثمان، إن تنفيذ الكليب جاء بشكل سريع، حيث تم تصويره خلال يوم واحد فقط بمنزل الفنانة وفاء عامر، مؤكدا أنه عندما عرض عليها الأمر لم تعترض بل رحبت بالفكرة دون تردد، لأنها أيضا رأت أن التصوير مع أغراضها الحقيقية سيظهر الكليب بشكل أصدق وأكثر واقعية.



وأوضح "عثمان" أن فكرة الكليب مستوحاه من قصة وفاة والدته، حيث كانت هي أيضا تتمتع بصحة جيدة إلا أنها فارقت الحياة فجأة بين ليلة وضحاها ولم يتمكن من توديعها، مشيرا إلى أن "وفاء" كانت حاضرة معه تلك اللحظة الأليمة بكل تفاصيلها، لذا عندما اقترح عليها هذه الفكرة وجدتها مناسبة ووافقت على الفور.



وأضاف أنه كان يريد تصوير المشهد الأخير الخاص بوفاة "وفاء عامر" في المستشفى بالعناية المركزة بدلا من السيارة، إلا أن ضيق الوقت منعه من تنفيذ هذا الأمر، لا سيما وأنها كانت تستعد للسفر إلى الإسكندرية في اليوم التالي من أجل تصوير دورها في مسلسل "حكايتي" إلى جانب ياسمين صبري.



وتابع: "لذلك قمنا بتصوير العمل في نطاق ضيق وبسيط خلال وقت قياسي، لكي نتمكن من طرحه في عيد الأم".



واختتم حديثه قائلا: "سعيد للغاية بالتعاون بيني وبين الفنانة وفاء عامر، وأتمني أننا نكون قد نجحنا في توصيل رسالتنا للأبناء بهذا العمل الشبابي البسيط".



تدور أحداث الكليب في إطار إنساني، يحث الأبناء على الاهتمام بأمهاتهم ومراعاتهن والتعبير لهن عن الشكر والامتنان.



يذكر أن "أشبع منها" من غناء وألحان مصطفى العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي، والعمل إهداء من شركة 7DRK Media لكل أمهات الوطن العربي.