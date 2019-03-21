انطلاق حملة علاج السمنة والتقزم والأنيميا بمدارس الشرقية

بدأت اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا الحادة بين تلاميذ المرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، والتي من المقرر أن تستمر حتى 10 أبريل المقبل.



وصرح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المبادرة تستهدف فحص مليون و130 ألف تلميذ في 1684 مدرسة ابتدائية تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عامًا، وتم تشكيل لجنة بكل مدرسة تحت إشراف مديرها وعضوية الإخصائى الاجتماعي والإعلام التربوي ومعلم التربية الرياضية والزائرة الصحية، لتسيير أعمال الحملة وتشجيع التلاميذ على توقيع الكشف الطبى عليهم.



وقال "مسعود" إنه سيتم عقد ندوات تثقيفية حول الأمراض المعدية بين التلاميذ وكيفية الوقاية منها وطرق التغذية السليمة، كما أشار إلى أنه ستتم إحالة التلاميذ المصابين بأمراض السمنة والأنيميا والتقزم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي للعلاج مجانا دون تحمل أي أعباء مادية.