تمهيد الطرق بمركز الغنايم بأسيوط لرصفها بالخطة الاستثمارية

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من تمهيد العديد من الطرق بنطاق مركز ومدينة الغنايم ووضع التربة الزلطية، استعدادًا لرصفها ضمن اعتمادت الخطة الاستثمارية الموحدة 20182019 وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بها لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة برفع مستوى الخدمات المختلفة ضمن رؤية مصر 2030 التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ووجه محافظ أسيوط بضرورة متابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق بنطاق المحافظة مع قيام رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني عليها بشكل دوري ومستمر للتأكد من الالتزام ببرنامجها الزمني المحدد للانتهاء منها وتذليل ما يعترضها من معوقات لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.



وأوضح "نورالدين" أن المحافظة حريصة على تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بأعمال الرصف تيسيرًا على المواطنين والحركة المرورية مشددًا على مسئولي الرصف على سرعة الانتهاء من الأعمال المدرجة في الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن بالمحافظة مع ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في أعمال الرصف.



وأشار أسامه محمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة، أنه تم الانتهاء من عملية تمهيد العديد من الطرق بمركز ومدينة الغنايم بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز حيث تم إلقاء التربة الزلطية وفرد طبقة الأساس ودكها ورشها بالمياه وتسويتها تمهيدًا لأعمال الرصف كما جاري استكمال صيانة باقي الطرق ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية الموحدة 20182019م.