القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
محافظات
الخميس 21/مارس/2019 - 03:00 م

تمهيد الطرق بمركز الغنايم بأسيوط لرصفها بالخطة الاستثمارية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2560942

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من تمهيد العديد من الطرق بنطاق مركز ومدينة الغنايم ووضع التربة الزلطية، استعدادًا لرصفها ضمن اعتمادت الخطة الاستثمارية الموحدة 20182019 وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بها لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة برفع مستوى الخدمات المختلفة ضمن رؤية مصر 2030 التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة متابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق بنطاق المحافظة مع قيام رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني عليها بشكل دوري ومستمر للتأكد من الالتزام ببرنامجها الزمني المحدد للانتهاء منها وتذليل ما يعترضها من معوقات لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

وأوضح "نورالدين" أن المحافظة حريصة على تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بأعمال الرصف تيسيرًا على المواطنين والحركة المرورية مشددًا على مسئولي الرصف على سرعة الانتهاء من الأعمال المدرجة في الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن بالمحافظة مع ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في أعمال الرصف.

وأشار أسامه محمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة، أنه تم الانتهاء من عملية تمهيد العديد من الطرق بمركز ومدينة الغنايم بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز حيث تم إلقاء التربة الزلطية وفرد طبقة الأساس ودكها ورشها بالمياه وتسويتها تمهيدًا لأعمال الرصف كما جاري استكمال صيانة باقي الطرق ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية الموحدة 20182019م.

تمهيد الطرق بمركز الغنايم بأسيوط لرصفها بالخطة الاستثمارية
تمهيد الطرق بمركز الغنايم بأسيوط لرصفها بالخطة الاستثمارية
تمهيد الطرق بمركز الغنايم بأسيوط لرصفها بالخطة الاستثمارية
تمهيد الطرق بمركز الغنايم بأسيوط لرصفها بالخطة الاستثمارية
الآن

ضياء رشوان في مكتب نقيب الصحفيين للمرة الأولى عقب نجاحه بالانتخابات

مفاجأة: قائد الطائرة الإثيوبية المنكوبة لم يتدرب على قيادة بوينج ماكس

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

تفاصيل الاعتداء على 3 مساجد في برمنجهام ببريطانيا

ads
الأكثر قراءة

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

كواليس "خناقة" أمير عزمي وطبيب الزمالك مع الحنفي ومسئول برزنتيشن

رئيس البرلمان: لا مساس باستقلالية القضاء في تعديلات الدستور المُقترحة

ألبومات الصور

بالصور.. لقاء جماهيري بطهطا لحل مشكلات المواطنين ضمن "اليوم المفتوح"

تجريع 220 ألف تلميذ بحملة القضاء على الطفيليات بكفر الشيخ

وكيل صحة أسوان يتفقد فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير الشباب والرياضة (صور)

رياضة

انطلاق مواجهات الجولة الختامية في تصفيات أمم أفريقيا.. غدًا

الشناوي: مباراة الزمالك لها حسابات خاصة.. والدوري ما زال بالملعب

الشناوي: طالبت من الجهاز الفني مشاركتي في مباراة "شبيبة الساورة"

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

كواليس "خناقة" أمير عزمي وطبيب الزمالك مع الحنفي ومسئول برزنتيشن

رئيس البرلمان: لا مساس باستقلالية القضاء في تعديلات الدستور المُقترحة

كشكول

بالصور.. " عبد الغفار" يكرم المشاركين الأفارقة فى الدورة التدريبية الـ 16

بالصور.. تعاون بين "التعليم" و"الأهلى" لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة

انفوجراف .. 9 تعليمات هامة لطلاب الأول الثانوي قبل الامتحان التجريبي

بالصور.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي السادس لقسم الأشعة التشخيصية بطب الزقازيق

"إدارة المشروعات" ورشة عمل بجامعة الزقازيق

الأمصار

قصة إنسان بخيال أخيه.. بن راشد: حريصون على استقطاب المواهب من أنحاء العالم

ملك الأردن ورئيس الحكومة يتذكران شهداء الأردن وأمهاتهم

"التعاون مع أفريقيا" تبحث تعزيز التواجد المصري بالقارة

تقرير: أفضل 10 مستشفيات حول العالم "صور"

سلامة يناقش آخر التطورات في ليبيا مع سفير بريطانيا

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

بالفيديو.. بطولة الصفع على الوجه تلقى قبولًا واسعًا في روسيا

"جوجل" يحتفل بعيد الأم بتغيير "أيقونته"

غريزة الأمومة.. فن جميل ومشاعر حب والتضحية من مظاهر شرفها

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎