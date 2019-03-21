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الخميس 21/مارس/2019 - 02:57 م

تداول 28 سفينة بميناء دمياط

تداول 28 سفينة بميناء
أ ش أ
dostor.org/2560934

استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، وغادرته 4 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي للميناء -في بيان اليوم، الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادرت الميناء 624 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35 ألفًا و676 طنا من البضائع العامة.
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة أيضًا 17 ألفًا و300 طن يوريا و800 طن يوريا معبأة و3 آلاف و576 طن فوسفات و303 أطنان فوسفات معبأة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة وعدد الوارد 463 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12 ألفًا و500 طن قمح و3 آلاف طن أرز و5 آلاف و429 طن حديد و50 طن زيت و89 ألفًا و100 طن صويا.

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