صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

صعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي لدى إغلاق معاملات الأسبوع، اليوم الخميس، بدعم من مشتريات محلية وعربية على أغلبية أسهم السوق، فربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 820.7 مليارًا.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 4. 0 % بما يعادل 58.41 نقطة ليغلق عند مستوى 14782 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس70" بنسبة 19. 0 % بما يعادل 1.33 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 685.53 نقطة، ما ساهم في ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقًا "اى جى اكس 100" بنسبة 25. 0 % بما يعادل 4.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1740.72 نقطة، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 663.5 مليون جنيه، بالتعامل على 112.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 17.1 الف صفقة بيع وشراء.