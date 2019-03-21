تداول 28 سفينة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الخميس، 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر الميناء، 624 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35676 من البضائع العامة منها عدد 141 سيارة نقل محملة بـ 6331 طن قمح.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150220 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38914 طنا.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 17300 طن يوريا و800 طن يوريا معبأ و3576 طن فوسفات و303 طن فوسفات معبأ و5540 طن مخلفات علف و2000 طن داى امونيوم و3200 طن رمل.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 463 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1125 حاوية مكافئة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12500 طن قمح، و3000 طن أرز، و5429 طن حديد، و50 طن زيت، و8100 طن صويا.