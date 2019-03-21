"طبنجة وسنجتين".. الأشقاء الثلاثة يثأرون لشقيقهم في أبو النمرس

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لإطلاق النيران على 3 أشقاء بمنطقة أبو النمرس، حيث تبين أن 3 أشقاء آخرين ارتكبوا الجريمة ما أسفر عن مقتل أحد المستهدفين وإصابة الآخران؛ وذلك لوجود خصومة ثأرية منذ عام بين الطرفين.



تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارًا بدوي أعيرة نارية ومقتل شخص بقرية طموه في أابو النمرس، فانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين مقتل "أحمد.م.ا.ع"، 31 سنة إثر إصابته بطلقتين الأولى سببت فتحتي دخول وخروج اخترقت القلب والثانية بجانبه بينما أصيب شقيقيه أحدهما برصاصة في الرجل والآخر برصاصة في اليد اليسرى، فتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.



وأشارت تحريات العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة من خلال فحص علاقات المجني عليهم، إلى وجود خصومة ثأرية بينهم وبين عائلة أخرى منذ عام بسبب خلاف على بيع أسطوانات غاز، وأن القتيل في أوائل 2018 قتل شاب من العائلة الأخرى أثناء مشاجرة معه.



وتبين من التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أنه وقت الجريمة القديمة ألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة العامة وتم حبسه على ذمة التحقيقات ثم تم إخلاء سبيله بعد تصالح عائلته مع العائلة الأخرى وتنازلها عن المحضر وعقد جلسة صلح حضرها كبار القرية وقيادات أمنية، إلا أن أشقاء القتيل قرروا الثأر له فأعد أحدهم سلاح ناري "طبنجة" وآخران أعدا "سنجتين" وانتظرا المتهم وشقيقيه وفور مرورهم أمامهم مستقلين دراجة نارية "توك توك" أطلق الأول وابلًا من الأعيرة النارية صوبهم ما أدى إلى مقتل المتهم بقتل شقيقه وإصابة الآخرين فيما حمل الأخران الأسلحة البيضاء لترويع المارة ومنعهم من التدخل وفر المتهمون هاربين.



ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث أبو النمرس في ضبط المتهم الرئيسي وبحوزته سلاح الجريمة، بينما تم إعداد عدة أكمنة لضبط الهاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة برئاسة المستشار احمد الحريري رئيس نيابة مركز الجيزة والذي أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار شقيقيه الهاربان، وندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل والاستماع لأقوال المصابين.