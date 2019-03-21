"الرى" تزيل 70 حالة تعد على نهر النيل

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملة مكبرة، لإزالة التعديات على نهر النيل بمحافظات "الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية ".



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 70 قرار إزالة لمخالفات بمجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 45175.



وتستمر وزارة الري في العمل منذ انطلاق الحملة في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.