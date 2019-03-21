القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
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الخميس 21/مارس/2019 - 02:44 م

بث مباشر.. حلقة جديدة من برنامج "قول معايا" مع الدكتور محمد الباز

بث مباشر.. حلقة جديدة
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2560917

 ينقل لكم موقع الدستور بثًا مباشرًا، لبرنامج "قول معايا"، مع الدكتور محمد الباز على راديو "90 90".

يذاع البرنامج  يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع الساعة الثالثة مساء ولمدة ساعة كاملة‎.

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