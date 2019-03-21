إنذار لنقيب الموسيقين بإيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء نهائيا

أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا لنقيب الموسيقين طالب فيه بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء نهائيا.



وذكر "محمود" في إنذاره، ان شيرين عبدالوهاب دائمة الإساءة للدولة المصرية والمصريين جميعا، وذلك خلال حفلاتها الخارجية والداخلية، مشيرا إلى أن شيرين تعد واجهة مسيئة وغير مشرفة للفن المصري وأنها ارتكبت العديد من الأخطاء الكارثية خلال إحيائها الحفلات وخاصة في الخارج.



وأضاف "محمود" في إنذاره أن آخر مارتكبته شيرين من تجاوزات، وصل حد ما ذكرته أمام الجماهير في حفلتها الأخيرة بالبحرين حيث قالت: «في مصر اللي يتكلم يتسجن». وهو الأمر الذي يمثل إساءة بالغة للدولة المصرية في تلك الظروف التي تواجه فيها البلاد مؤامرات خارجية وداخلية لزعزعة استقرارها وأمنها الداخلي.



وتابع "محمود" أنه سبق وأن أرسل إنذارًا لنقيب الموسيقين بإيقاف شيرين عبدالوهاب، إلا أن النقابة لم تتمثل لما ورد بالانذار وتركت هذه المطربة ترتكب أخطاء متكررة في حق وطنها، مضيفا ان شيرين تستغل جماهيرها في مصر والوطن العربي للإساءة لمصر، وهو ما يستلزم صدور قرار فوري وعاجل بايقافها فورا عن إحياء جميع الحفلات الداخلية والخارجية وإحالتها للتحقيق للنظر في أمر وقفها عن الغناء نهائيا، لانها واجهة غير مشرفة ومسيئة للفن المصري.