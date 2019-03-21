القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
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الخميس 21/مارس/2019 - 01:48 م

الشناوي: نحترم جميع المنافسين وعازمون على استعادة بطولة أفريقيا

الشناوي
الشناوي
dostor.org/2560824

أكد محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي ومواجهة "صن داونز" الجنوب إفريقي يعد خطوة مهمة للغاية في مشوار استعادة دوري أبطال افريقيا الذي يبقى هدفا مهما بالنسبة لنا هذا الموسم ونتطلع لتحقيقه، خاصة بعد الظروف الصعبة التي مر بها الفريق قبل الجولة الختامية أمام "شبيبة الساورة" الجزائري، ولكن في النهاية حققنا الهدف من هذه المرحلة وقطعنا تذكرة التأهل إلى ربع النهائي.

وأضاف "الشناوي" - في تصريحات اليوم الخميس: "كنت واثقا من التأهل رغم كل الظروف الصعبة التي واجهتنا بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي خارج ملعبنا، ولكن كانت لدينا رغبة قوية في استكمال المشوار، وتحدثنا جميعًا قبل مباراة شبيبة الساورة التي شهدت تفوقنا بثلاثية نظيفة منحتنا بطاقة التأهل".

وأوضح أن الأهلي يحترم جميع منافسيه ويسعى لتخطي المرحلة المقبلة أمام صن داونز؛ من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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