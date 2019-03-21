القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
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الخميس 21/مارس/2019 - 01:47 م

"الرقابة المالية" توافق على زيادة رأس مال "إم إم جروب"

الرقابة المالية توافق
اكرم عمران
dostor.org/2560822

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وفقا لاحكام المادىة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية؛ بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27022019، بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 306.900.000 جنيه إلى 383.625.000 جنيه بزيادة قدرها 76.725.000 جنيه عن طريق إصدار 123.750.000 سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغة 62 قرشًا للسهم، بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي ممولة من أرباح العام المالي المنتهي 31122018.

ومن ناحية أخرى، قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع.
 

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