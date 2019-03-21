فايزة هنداوى تشارك فى لجنة تحكيم الاتحاد الدولى للنقاد بالإسماعيلية السينمائى

تشارك الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، في لجنة تحكيم أعضاء الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبرسي"، بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مع الناقدة الألمانية كارولين ويدنر، والناقد البولندي، خلال فعاليات الدورة الـ21 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 وحتى 16 أبريل المقبل، التي يرأسها الناقد عصام زكريا.



وتعد هذه المرة الأولى التي تقام خلالها لجنة تحكيم نقاد من قبل الاتحاد الدولي بمهرجان الإسماعيلية، ليصبح واحدًا من 3 مهرجانات أخرى، استحدثت فيهم هذه اللجان خلفًا للجان تحكيم النقاد من جمعية النقاد السينما المصريين.



ويذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، سنويا.