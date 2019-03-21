القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
فن
الخميس 21/مارس/2019 - 01:38 م

فايزة هنداوى تشارك فى لجنة تحكيم الاتحاد الدولى للنقاد بالإسماعيلية السينمائى

فايزة هنداوي
فايزة هنداوي
حسن أمين
dostor.org/2560810

تشارك الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، في لجنة تحكيم أعضاء الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبرسي"، بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مع الناقدة الألمانية كارولين ويدنر، والناقد البولندي، خلال فعاليات الدورة الـ21 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 وحتى 16 أبريل المقبل، التي يرأسها الناقد عصام زكريا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقام خلالها لجنة تحكيم نقاد من قبل الاتحاد الدولي بمهرجان الإسماعيلية، ليصبح واحدًا من 3 مهرجانات أخرى، استحدثت فيهم هذه اللجان خلفًا للجان تحكيم النقاد من جمعية النقاد السينما المصريين.

ويذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، سنويا.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ 6 أيام

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أكثر من شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 5 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 5 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

الآن

بدء ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بالبرلمان

وزير الداخلية يقرر ترقية المقدم رامي هلال شهيد حادث الدرب الأحمر

ألمانيا تُمهل بريطانيا أسبوعًا لتحديد موقفها من البريكست

المتحف الكبير يستقبل 153 قطعة أثرية

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: لا مساس باستقلالية القضاء في تعديلات الدستور المُقترحة

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

كشف لغز العثور على جثة سائق توك توك في المنيا

كواليس "خناقة" أمير عزمي وطبيب الزمالك مع الحنفي ومسئول برزنتيشن

ألبومات الصور

بالصور.. لقاء جماهيري بطهطا لحل مشكلات المواطنين ضمن "اليوم المفتوح"

تجريع 220 ألف تلميذ بحملة القضاء على الطفيليات بكفر الشيخ

وكيل صحة أسوان يتفقد فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير الشباب والرياضة (صور)

رياضة

الشناوي: نحترم جميع المنافسين وعازمون على استعادة بطولة أفريقيا

الفراعنة يودعون الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي

سعر سانشو الباهظ يتصدر اهتمامات صحف إنجلترا

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: لا مساس باستقلالية القضاء في تعديلات الدستور المُقترحة

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

كشف لغز العثور على جثة سائق توك توك في المنيا

كواليس "خناقة" أمير عزمي وطبيب الزمالك مع الحنفي ومسئول برزنتيشن

كشكول

توسعة "الجامعات الخاصة".. خطة تطوير مُحاطة بمخاوف البيزنس

الخطيب: الأهلى أول مؤسسة غير تعليمية تتعاون مع بنك المعرفة

انطلاق المرحلة الثالثة للكشف عن "الأنيميا والتقزم " بالمدارس الابتدائية

وفد جامعات أجنبية يتفقد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية

نائبا رئيس جامعة الأزهر يتفقدان مستشفى طب دمياط

الأمصار

في أول جمعة بعد الحادث.. دعوات لارتداء الحجاب في نيوزيلندا تضامنا مع الشهداء

السفير الأمريكي: واشنطن لا تدعم جماعات تسعى لتقسيم اليمن

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقرير أمريكي: تقارب تركيا مع روسيا يهدد حلف الناتو

دهس فلسطينيا من لجنة إعمار الخليل.. وإضراب شامل في بيت لحم

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

"جوجل" يحتفل بعيد الأم بتغيير "أيقونته"

غريزة الأمومة.. فن جميل ومشاعر حب والتضحية من مظاهر شرفها

الأمراض الجلدية أكثر شيوعًا عند الرجال المسنين

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎