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الخميس 21/مارس/2019 - 01:38 م

"بنتي نور عيني" ندوة لتكافؤ الفرص بتعليم بني سويف

صورة من الحدث
صورة من الحدث
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2560809

نظمت إدارة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، برئاسة عائشة عبدالرحيم، اليوم الخميس، ندوة لأولياء الأمور ومعلمي الروضة والخدمة الاجتماعية والتعليم الابتدائي والإعدادى، تحت عنوان «بنتي نور عيني»، وذلك للتوعية بالقضية السكانية ومخاطر الزواج المبكر والحد منه، تحت رعاية محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بقاعة نادي المعلمين.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة حنان الشريف، مدير إدارة الإعلام والسكان بمديرية الصحة، إيمان الشافعي، مقررة المجلس القومي للسكان.

وأعلنت عائشة عبدالرحيم، مدير إدارة تكافؤ الفرص، أن هذه الندوات تأتى من ضمن مبادرة «بنتي نور عيني» الذي أطلقتها الوحدة للتوعية بموضوع زواج الأطفال المبكر والحد منه، والقضية السكانية، وأن ذلك يأتي في إطار ما تقوم به الدولة من مبادرات وأنشطة للقضايا السكانية، وتعزيز القيادة السياسية لدور المرأة في تنمية المجتمع المصري، وتأكيدًا على دور وحدة تكافؤ الفرص في مناهضة العنف ضد المرأة والطفل.

وقالت الدكتورة حنان الشريف، مدير إدارة الإعلام والسكان بمديرية الصحة، إن الزواج المبكر ينتج عنه عدد من المشكلات، ومنها مشكلات نفسية للفتاة، فهي تشعر بحرمانها من أن تعيش المراحل الطبيعية في حياتها وتتحمل مسئولية، لا تقدر عليها فتصاب بالكثير من الأمراض النفسية خاصة الاكتئاب، وأيضًا مشكلات صحية ناجمة عن العلاقات الزوجية الخاطئة أو الحمل المبكر، الذي يتسبب في الإجهاض المتكرر أو موت الجنين داخل الرحم وولادة أطفال مبتسرين، وأيضًا إصابة الأم بالأنيميا وتشوه عظام الحوض.

وأكدت إيمان الشافعي، مقرر المجلس القومي للسكانع، أن القضية السكانية من القضايا الأساسية المؤثرة في معدلات التنمية المستدامة بمصر، وتحتاج إلي تكاتف جميع مؤسسات الدولة مع المواطنين للحد من آثارها السلبية.

مشيرة إلى أن المشكلة السكانية هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، وزيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق المختلفة وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح.

"بنتي نور عيني" ندوة لتكافؤ الفرص بتعليم بني سويف
"بنتي نور عيني" ندوة لتكافؤ الفرص بتعليم بني سويف
"بنتي نور عيني" ندوة لتكافؤ الفرص بتعليم بني سويف
"بنتي نور عيني" ندوة لتكافؤ الفرص بتعليم بني سويف
"بنتي نور عيني" ندوة لتكافؤ الفرص بتعليم بني سويف
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