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محافظات
الخميس 21/مارس/2019 - 01:34 م

طرح 150 قطعة أرض سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بأسيوط الجديدة

اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط،
أ ش أ
dostor.org/2560802

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرحت 150 قطعة أرض سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح من 209 حتى 287 مترًا مربعًا.

وأضاف المحاف- في تصريح اليوم الخميس- أن هذه الأراضي تأتي ضمن 2108 قطع أرض سكنية طرحتها الهيئة بثماني مدن جديدة بالمحافظات، واختيار المستحقين من خلال القرعة العلنية اليدوية التي سيتم الإعلان عن مكانها وموعدها بحضور مسئولي جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية.

ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة المهندس أحمد إبراهيم، أن الهيئة حددت شروط المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي تمثلت في أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا تقل السن عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير، وأن يكون من مواليد المحافظة أو العاملين أو القاطنين بها، على أن يسدد المتقدم مقدم الحجز البالغ 25 ألف جنيه، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية وفقًا للمحدد بكراسة الشروط التي تتوفر بأجهزة المدن الجديدة بمبلغ 500 جنيه، ابتداءً من 31 مارس، ويبدأ الحجز بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، اعتبارًا من 3 أبريل حتى 18 أبريل القادم.

وأشار إلى أن طرح هذه الأراضي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن العمرانية الجديدة بالمحافظات، وتحقيق الجذب السكاني لتلك المدن للخروج من الوادي الضيق.

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