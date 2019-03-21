القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
فن
الخميس 21/مارس/2019 - 01:32 م

"اسمي نور" يمثل مصر في مهرجان دولي بروسيا للمرة الثانية

اسمي نور يمثل مصر
أ ش أ
dostor.org/2560799

قال السيناريست والمخرج هيثم عبد الحميد، إنه تم قبول فيلمه الوثائقي القصير "اسمي نور" ليمثل مصر بالمسابقة الرسمية بمهرجان "KRASNOGORSKI" السينمائي الدولي للفيلم، والمزمع إقامة دورته الـ17 بالعاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 16 مايو إلى 21 مايو المقبل.

وأكد عبد الحميد- للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها فيلمه في مهرجان دولي بروسي؛ بعد تمثيل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان "كازان" السينمائي الدولي الروسي عام 2018.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بما حققه الفيلم من نجاح حتى الآن على المستوى العربي والعالمي، وفوزه بجوائز عدة كان آخرها "مارتين فيليبي" بفرنسا، ولجنة تحكيم مهرجان مكناس السينمائي بالمغرب.

"اسمي نور" فيلم وثائقي قصير تدور أحداثه- في حوالي 14 دقيقة- حول قصة نور يسري، الطفلة المصابة بمتلازمة داون، والتي استطاعت كسر كل الحواجز، وتمردت على نظرات المجتمع لها، وتفوقت رياضيا بحصولها على 6 ميداليات رياضية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ 6 أيام

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أقل من شهر

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ أقل من شهر

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ أقل من شهر

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهرين

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

الآن

بدء ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بالبرلمان

وزير الداخلية يقرر ترقية المقدم رامي هلال شهيد حادث الدرب الأحمر

ألمانيا تُمهل بريطانيا أسبوعًا لتحديد موقفها من البريكست

المتحف الكبير يستقبل 153 قطعة أثرية

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: لا مساس باستقلالية القضاء في تعديلات الدستور المُقترحة

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

كشف لغز العثور على جثة سائق توك توك في المنيا

كواليس "خناقة" أمير عزمي وطبيب الزمالك مع الحنفي ومسئول برزنتيشن

ألبومات الصور

بالصور.. لقاء جماهيري بطهطا لحل مشكلات المواطنين ضمن "اليوم المفتوح"

تجريع 220 ألف تلميذ بحملة القضاء على الطفيليات بكفر الشيخ

وكيل صحة أسوان يتفقد فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير الشباب والرياضة (صور)

رياضة

الشناوي: نحترم جميع المنافسين وعازمون على استعادة بطولة أفريقيا

"فيفا" تختار صورة لمحمد صلاح احتفالا باليوم العالمي للسعادة

الفراعنة يودعون الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: لا مساس باستقلالية القضاء في تعديلات الدستور المُقترحة

بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالإساءة لمصر

كشف لغز العثور على جثة سائق توك توك في المنيا

كواليس "خناقة" أمير عزمي وطبيب الزمالك مع الحنفي ومسئول برزنتيشن

كشكول

وزير التعليم: التعاون مع "الأهلى" يُعلى من قيمة القراءة والإطلاع لدي الأطفال

توسعة "الجامعات الخاصة".. خطة تطوير مُحاطة بمخاوف البيزنس

الخطيب: الأهلى أول مؤسسة غير تعليمية تتعاون مع بنك المعرفة

انطلاق المرحلة الثالثة للكشف عن "الأنيميا والتقزم " بالمدارس الابتدائية

وفد جامعات أجنبية يتفقد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية

الأمصار

في أول جمعة بعد الحادث.. دعوات لارتداء الحجاب في نيوزيلندا تضامنا مع الشهداء

السفير الأمريكي: واشنطن لا تدعم جماعات تسعى لتقسيم اليمن

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقرير أمريكي: تقارب تركيا مع روسيا يهدد حلف الناتو

دهس فلسطينيا من لجنة إعمار الخليل.. وإضراب شامل في بيت لحم

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

"جوجل" يحتفل بعيد الأم بتغيير "أيقونته"

غريزة الأمومة.. فن جميل ومشاعر حب والتضحية من مظاهر شرفها

الأمراض الجلدية أكثر شيوعًا عند الرجال المسنين

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎