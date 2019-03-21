"اسمي نور" يمثل مصر في مهرجان دولي بروسيا للمرة الثانية

قال السيناريست والمخرج هيثم عبد الحميد، إنه تم قبول فيلمه الوثائقي القصير "اسمي نور" ليمثل مصر بالمسابقة الرسمية بمهرجان "KRASNOGORSKI" السينمائي الدولي للفيلم، والمزمع إقامة دورته الـ17 بالعاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 16 مايو إلى 21 مايو المقبل.



وأكد عبد الحميد- للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها فيلمه في مهرجان دولي بروسي؛ بعد تمثيل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان "كازان" السينمائي الدولي الروسي عام 2018.



وأعرب عن سعادته الكبيرة بما حققه الفيلم من نجاح حتى الآن على المستوى العربي والعالمي، وفوزه بجوائز عدة كان آخرها "مارتين فيليبي" بفرنسا، ولجنة تحكيم مهرجان مكناس السينمائي بالمغرب.



"اسمي نور" فيلم وثائقي قصير تدور أحداثه- في حوالي 14 دقيقة- حول قصة نور يسري، الطفلة المصابة بمتلازمة داون، والتي استطاعت كسر كل الحواجز، وتمردت على نظرات المجتمع لها، وتفوقت رياضيا بحصولها على 6 ميداليات رياضية.