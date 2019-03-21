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اقتصاد
الخميس 21/مارس/2019 - 01:31 م

تحيا مصر تسدد ديون 70 غارمة بـ 4 ملايين جنيه بمناسبة عيد الأم

تحيا مصر تسدد ديون
اكرم عمران
dostor.org/2560797

أعلن صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، عن سداد ديون 70 غارمة بمناسبة عيد الأم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنهن، وذلك خلال احتفالية نظمها قطاع السجون بوزارة الداخلية.

من جانبه، قال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن ذلك يأتي تنفيذا لمبادرة "سجون بلا غارمين" التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلف صندوق تحيا مصر برصد مبلغ 30 مليون جنيه لسداد ديون الغارمين والغارمات، مؤكدا سعيه الدائم لإعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية؛ للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي

وأكد أن صندوق تحيا مصر نجح خلال الفترة الماضية في فك كرب أكثر من 6000 غارم وغارمة حتى الآن، مشيرا إلى أن الصندوق ملتزم بتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لفك كرب الغارمين، باعتبارها إحدى أولويات الصندوق ضمن محور الدعم الاجتماعي الذي يتضمن عدة مشروعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا، منوها إلى أن مبادرة "سجون بلا غارمين" تجسد الدور الرئيسي الذي يقع على عاتق الصندوق باعتباره صندوقا تكافليا من الدرجة الأولى، وتوجه أمواله من المصريين لخدمة أبناء وطنهم الأولى بالرعاية.

وأوضح أن قطاع السجون بوزارة الداخلية شكل لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الاستفادة من المبادرة، حيث يتولى قطاع السجون مسئولية بحث كل حالة وتحديد إذا كان السجين على ذمة قضايا أخرى أم عليه ديون فقط، وتأتي بالدائن للتوصل إلى تسوية معه لحصوله على المبالغ المستحقة له.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل بالتوازي مع مبادرة "سجون بلا غارمين" للوقاية من انضمام غارمات جدد إلى السجون، وذلك من خلال برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة "مستورة"، وتقديم قروض في شكل مشروع متناهي الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، والتي تحول دون استدانتها لسد تلك الاحتياجات، وتضمن لها سبل الحياة الكريمة.

ولفت إلى أنه تم تمويل أكثر من 17 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة المعيلة بتمويل تعدى الـ270 مليون جنيه حتى الآن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وأوضح عبدالفتاح أن برنامج "مستورة" يوفر القرض في شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، وذلك من خلال فروع بنك "ناصر" الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددا على أن مبادرة "سجون بلا غارمين" تتكامل مع برنامج "مستورة"، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعي بين المصريين وبعضهم البعض.

كما يقوم الصندوق اليوم بمشاركة الأمهات المصريات الاحتفال بعيدهن، من خلال إجراء عمليات المياه البيضاء لأكثر من 100 سيدة مجانا، ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار خلال الشهر الجاري، فضلا عن استقبال مركز تحيا مصر بالأقصر لعلاج فيروس سي بالمجان لعشرات الحالات من السيدات من محافظات جنوب الصعيد لتقديم خدمة الفحص والعلاج من فيروس سي مجانا.

تحيا مصر تسدد ديون 70 غارمة بـ 4 ملايين جنيه بمناسبة عيد الأم
تحيا مصر تسدد ديون 70 غارمة بـ 4 ملايين جنيه بمناسبة عيد الأم
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