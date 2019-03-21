وكيل تعليم مطروح يشهد احتفالية عيد الأم بإحدى مدارس المحافظة

شهد الدكتور سمير النيلي، وكيل تعليم مطروح، احتفالية مدرسة الشهيد المعناوي الإعدادية بنين بعيد الأم، حيث كرم نخبة من العاملات والمعلمات لمجهوداتهن المتميزة وأدائهن الفعال وعطائهن الزاخر على مدار حياتهن المهنية والشخصية.



وتقدم وكيل تعليم مطروح بالشكر والتقدير لكل الأمهات في عيدهن، مؤكدًا أن الأم المصرية هي الشمعة التي تشتعل دوما من أجل إضاءة حياة أبنائها، مشيرًا إلى حرصها على تقديم العطاء الوافر والتربية الراقية لفلزات أكبادها في سبيل تخريج أجيال وطنية مخلصة متسمة بالأخلاقيات الراقية وحب الوطن.