المؤبد لـ5 متهمين بقتل مواطن لاختلافهم على شراء "الهيروين"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة 5 متهمين بقتل آخر لاختلافهم على شراء مخدر "الهيروين" في الساحل بالسجن المؤبد.



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان ومحمد الأمير أبوكريشة.



جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين "رضا. م. ي " 28 عامًا، سائق، "يونس. ك. ي" 21 عامًا، نجار، "محمد. ح. ف"، 20 عامًا، حداد، و" خليفة. أ. خ" 21 عام حداد، و"صابر. أ. ص" 19 عامًا، عاطل، بقتل المجني عليه "تامر. م. ز" عمدًا، حيث أعدوا لذلك أسلحة بيضاء "مطاوي وسنجة"، وتوجهوا لمكان تواجده، وتقدم له المتهم الأول طالبًا شراء الهيروين منه، فيما غافله باقي المتهمين وانقضوا عليه بأسلحتهم البيضاء فشلوا مقاومته، وتمكن المتهم الثاني منه فقام بالإجهاز عليه وتسديد عدة طعنات إحداها في صدره أحدثت نزيفا له مما أودى بحياته، كما شرع المتهمون في قتل المجني عليه "أيمن. م. ز"، عمدًا بذات الأسلحة.