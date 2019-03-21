ختام عروض مسرحية "الإنسان الطيب من ستشوان" بكفر الشيخ

اختتم فرع ثقافة كفر الشيخ، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، مساء أمس الأربعاء، فعاليات العرض المسرحى "الإنسان الطيب من ستشوان"، وذلك عقب عرضه على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، على مدار 10 أيام ماضية.



"الإنسان الطيب من ستشوان"، من تأليف برتولت بريشت، ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي، تأليف موسيقى، الدكتور صادق ربيع، تصميم ديكور وملابس محمود الغريب، أشعار طارق أبو النجا، استعراضات محمد النجار، غناء وقيادة كورال الدكتورة أمانى رأفت، غناء مهاب عبد الحي، وأحمد عبده، مكياج بسمة أشرف، مُصحح لغوى أحمد مخيمر، تنفيذ ديكور محمد شرف، تنفيذ ملابس نجاة السماحي، ومحمد جمعة، تصميم بامفلت دعاية أحمد خالد، إدارة مسرحية أحمد حسن، مساعدوا المخرج عمار جلال، وأحمد مخيمر، وأحمد عمارة، وأحمد عبده، وعمرو الشناوى، مخرج منفذ أحمد الرفاعى، إخراج السعيد منسى.



العرض من بطولة، يوسف، عامر، ومحمد العرجاوى، وبسنت عاطف، وياسمين حمدى، ومحمد السيد، ولمياء فريد، وإيمان عبد العظيم، ونجاة السماحى، ومروة صبرى، وروان صبرى، وكمال مصطفى، وأحمد رزق، وأحمد خالد، ومحمد جمعة، ومصطفى عماد، ومحمد أسامة، وإبراهيم دياب، ومهند جمعة، وعبد الرحمن جميل، ومصطفى إبراهيم، وعمرو الشناوى، وأحمد كمال، وأيمن عباس، وكريم الريفى، وأحمد عمارة، وأحمد عبده، وفاطمة محمد، ومحمد ماهر، وعبد الله صلاح، ومحمد مدحت، وشيماء محمد، ويارا المرادنى، وروان سامى، ورابعة علاء.



تدور الأحداث، حول الطيبة التى لم تعد موجودة بين البشر، وتتمحور الأحداث حول شخصية "شن تى" وهى فتاة ليل بقرية صينية، وتُحاول ثلاث شخصيات أسطورية البحث عن شخصية طيبة وتجدها فى "شن تى"، وتُكافئها بمال كثير، ولكن يُواجهها الحقد والطمع من أهل القرية ومحاولة الاستيلاء على أموالها، وتتوالى الأحداث.



يُذكر أن، عرض مسرحية "الإنسان الطيب من ستشوان"، ضمن خطة فرق الأقاليم المسرحية التى تُنفذها الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، والتى تشهد هذا الموسم افتتاح أكثر من 100عرض مسرحى للفرق العاملة بمسرح الثقافة الجماهيرية، إضافةً لثلاثة وعشرين عرض للتجارب المُرشحة فى اللقاء الثانى لشباب المخرجين، و102 عرض لنوادى المسرح، وعدد من التجارب المُتميزة ومسرح الشارع، لتصل مجموع العروض ما يُوازى أكثر من ألف ليلة عرض مسرحى بالمجان فى كافة ربوع مصر، وترفع جميعها شعار "المسرح للجمهور".