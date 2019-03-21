مسيرة بالسيارات تجوب شوارع مدينة القصير احتفالًا بعيد الأم

شهد اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، اليوم الخميس، احتفالية عيد الأم بمركز شباب القصير، والتي نظمتها إدارة التضامن الاجتماعي بالقصير، بحضور أحمد ابوخليل عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، وهدى عبد الرازق مدير إدارة التضامن الاجتماعي، وصلاح عبيد مدير المركز، وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لأحد الأطفال، أعقبها عروض فنية لأطفال الحضانات التابعة لإدارة التضامن.



وسلم رئيس مدينة القصير جائزة «المشرفة المثالية» لإحدى المشرفات بالإدارة، وعلى هامش الاحتفال بعيد الام، نظمت إدارة التضامن بالمدينة، مسيرة بالسيارات، تجوب شوارع المدينة، حيث التقى رئيس المدينة بالمشاركين بالمسيرة أمام مقر الوحدة المحلية.



من جانبة أكد رئيس مدينة القصير، أن الاحتفالات بعيد الام تشكل تكريما للامهات الذين يحملون في عاتقهم اسمى ايات العطاء، وأن المدينة تشهد كل عام تكريم عدد من الأمهات المثالية

وأوضح الشاهد، أن الاحتفالية التي أقيمت اليوم، جاءت تكريما للأم وعرفانا بالجميل ولعطائها المثمر والبناء في إعداد أجيالا صالحة تفيد الوطن.



وفي نهاية الاحتفالية هنأ رئيس مدينة القصير الجميع بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لكل الامهات حياة سعيدة مع أبنائها، متقدما بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل.