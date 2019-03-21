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الخميس 21/مارس/2019 - 01:26 م

استياء في سوهاج بسبب "مخلفات الترع"

صورة من الحدث
صورة من الحدث
dostor.org/2560787

اشتكى أهالي قرى مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، من تراكم مخلفات الترع على الطرق الرئيسية بعد قيام الري والوحدات المحلية بتطهير الترع ضمن خطته الحالية.

وعبر الأهالي عن استيائهم بسبب عدم قيام مسئولي الوحدات المحلية أو الري برفع تلك المخلفات بعد عمليات التطهير ماتسبب في ضيق الطرق خصوصا الفرعية منها وانتشار الروائح الكريهة علي الطرق الرئيسية نتجية للمخلفات.

ويقول أحمد زين من أهالي قرية شطورة بسوهاج: "تمر في القرية ترعة من الترع الرئيسية التى يعتمد عليها المزراعين في ري الأراضي قامت وزارة الرى بتطهيرها من أطنان المخلفات التى كانت تعوق تدفق المياه داخل الترعة، ولكن نتج عنها مشكلة أكبر بسبب ترك هذا المخلفات على جانبى الترعة والتى تسببت في تضييق الطرق واعاقة حركة السير".

وطالب أهالي المركز مسئولي الرى والوحدة المحلية برفع المخلفات التى تراكمت بصورة مخيفة علي جوانب الطرق.

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