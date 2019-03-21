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الخميس 21/مارس/2019 - 01:25 م

سيدة تحرر محضرًا بقسم التجمع إثر هجوم كلبين شرسين عليها

سيدة تحرر محضرًا
داليا عبد الباسط
dostor.org/2560786

حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة التجمع الأول، بعد إصابتها أثناء هروبها من كلاب شرسة طاردتها بمنطقة الرحاب.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من "ه. س"، مفاده أنه أثناء سيرها بصحبة طفلتها هجم عليها كلبان شرسان، تمتلكهما إحدى السيدات، وأثناء هروبها منهما سقطت على الأرض وقام الأهالي بإنقاذها.

يذكر أن عددا كبيرا من حوادث عقر الكلاب حدثت مؤخرًا بمنطقة التجمع، منها واقعة هجوم كلبين على الطفل محمد إيهاب، أثناء وجوده أسفل سكنه بمنطقة "مدينتي" بالقاهرة، يوم 24 فبراير الماضي، وتسببهما في إصابات بالغة له نُقل على إثرها للمستشفى، بالإضافة إلى واقعة اعتداء كلبين من نوع البت بول، على ضابط يدعى عمرو أحمد، فأصاباه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى القوات الجوية لإسعافه، وأثارت تلك الوقائع غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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