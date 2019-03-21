165 حدثا ثقافيا و600 متحدث في فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب

ينطلق معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، يوم الإثنين المقبل، بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 7 أبريل، ويشهد المعرض هذا العام عددا ضخما من الفعاليات الثقافية، تصل إلى 165 حدثا ثقافيا متنوعا ما بين الفن والأدب والعلوم والشعر والقصة والرواية والفكاهة، وقضايا المرأة، والإعلام وغيرها.



وذكرت مكتبة الإسكندرية في بيان صدر اليوم الخميس- أن الفعاليات ستبدأ في اليوم الأول بلقاء مفتوح مع الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق بالمسرح الصغير، يتحاور فيه عن رحلته في عالم الفن والثقافة ورؤيته المستقبلية لوضع الثقافة في مصر والعالم العربي.



وفي اليوم الثاني، تبدأ الفعاليات في العاشرة صباحا بندوة التسامح فكرا وتطبيقا دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا، بالتعاون مع مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، بقاعة المحاضرات، وبالتوازي سيقام في نفس اليوم حكى وألعاب للأطفال بواسطة كتاب (بلبل حيران) وهو يتناول الانتماء للوطن وعن دولة المؤسسات والقانون، تقدمه غادة حسن، وتبدأ في الثانية عشر ظهرا، ورش رسم وتلوين، حكى، ألعاب شعبية، أراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته، وتعقد في الثالثة عصرا، ندوة عن جهود وإسهامات معهد المخطوطات العربي في الحفاظ على التراث العربي، بحضور الدكتور فيصل الحفيان، ويقدمها الدكتور محمد سليمان.



وكشفت مكتبة الإسكندرية، في بيانها، عن كافة العروض والندوات والمحاضرات التي سيتم تنظيمها على مدى أيام معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والتي تذخر بالعديد من الكتاب والنقاد والفنانين من مختلف التخصصات والمجالات، والذي يصل عددهم لنحو 600 متحدث.