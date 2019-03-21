سقوط فتاة من الطابق السابع أثناء نشر الغسيل في الإسكندرية

أمرت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول سقوط فتاه من الطابق السابع بشقة سكنها، والتصريح بدفن الجثة عقب ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بسقوط فتاه من شرفة عقار ها بالطابق السابع وتوفيت في الحال متأثرة بإصابتها.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وتبين وجود جثة المجني عليها "أسماء.م"، 18 سنة، مقيمة بمساكن شمال المتراس بلوك ٢٨ خلف البلوك الأبيض بمنطقة الورديان دائرة قسم شرطة مينا البصل، أسفل عقارها مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء جسمها.



وبسؤال أهلها قرروا أنها أثناء قيامها بنشر الغسيل بشرفة شقتها اختل توازنها وسقطت من الطابق السابع ولم يتهموا أحد في التسبب في وفاتها، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.