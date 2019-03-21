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الثقافة
الخميس 21/مارس/2019 - 01:22 م

"ثقافة الفيوم" تحتفل بعيد المحافظة القومى والمرأة المصرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2560779

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع الفيوم، حيث نظّمت احتفالية بمناسبة عيد الفيوم القومي واحتفالات المرأة المصرية، بحضور مدير عام فرع ثقافة الفيوم وسط عدد كبير من طلاب مدرستي الشيخ حسن الإعدادية وصلاح سالم الثانوية بنين وعدد من طلاب الجامعات المختلفة، تضمن الحفل عرض عرائس ماريونيت، وتنورة.

ثم عرض فيلم وثائقي بعنوان ''أصل الحكاية" يتناول دور المرأة المصرية منذ العصر الفرعوني حتي الوقت الحالي، أعقب العرض حلقة نقاشية بعنوان ''الفيوم بين الواقع والمأمول" أدارها محمد محمود صالح والدكتورة رؤى مصطفى رئيس حي الزهور بدمو بالفيوم، تناولت سبب الاحتفال بعيد الفيوم القومي في الخامس عشر من مارس من كل عام، كذلك سمات الشخصية الفيومية وتطورها كذلك المأمول لمستقبل المحافظة من تنمية وتطوير.

وأكدت مدير عام الفرع قيمة الاحتفال بعيد الفيوم القومي ومدى ارتباطه باحتفالات المرأة المصرية، ونظم قسم الوعي الأثري بالمكتبة بورشة تعريفية باللغة الهيروغليفية القديمة ونشأتها، بالإضافة إلى كتابة أسماء الطلاب المشاركين بالهيروغليفي.

وأُقيمت ورشة فنون تشكيلية مع الطلاب بعنوان ''هدية لأمي'' لعمل بطاقة تهنئة بمناسبة عيد الأم من ورق الكانسون الملون، إلى جانب معرض لنواتج ورش الفنون التشكيلية بالمكتبة.

بينما نظم قسم المرأة ورشة أشغال فنية بعنوان ''فن تقديم الهدايا" وعمل قلوب بالفوم الجليتر والعصا.

كذلك واصلت مكتبة الشباب تقديم معرض كتب ''نساء رائدات'' وعرض لمجموعة متنوعة من الكتب في إطار احتفالات أعياد المرأة المصرية وعيد الأم، وأقيمت حلقة مواهب في الغناء والإنشاد بين الطلاب ولقاء شعري مع الموهوبين مهاب أحمد وعبد الرحمن محمد.

ونظّمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوما ثقافيا ترفيهيا مع طلاب مدرسة الشيخ حسن الإعدادية بنين في إطار الاحتفال بعيد الفيوم القومي وعيد الأم، تضمن ورشة حكي لقصة ''أم لألف طفل'' للكاتب يعقوب الشاروني، ومسابقات ثقافية في المعلومات العامة وتوزيع جوائز على الفائزين، إلى جانب عرض عرائس جوانتي بعنوان ''جحا عريس'' وعرض لمواهب الطلاب المختلفة.

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