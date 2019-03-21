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الخميس 21/مارس/2019 - 01:22 م

مدير أمن البحيرة يشارك أمهات دور المسنين بدمنهور احتفال عيد الأم

صورة من الحدث
صورة من الحدث
معوض هويدى
dostor.org/2560777

شارك اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، وعدد من ضباط المديرية، صباح اليوم، الأمهات من نزيلات دور رعاية المسنين "الأمل، السعادة، الوفاء" بالأبعادية بدمنهور، الاحتفال بعيد الأم الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

وعبر الأمهات، عن سعادتهم بهذة اللفتة الانسانية الجميلة ولرعاية مدير الأمن لهن وتلبية طلباتهن طوال العام دون أنتظار المناسبات.

ومن جانبة أعرب مدير الأمن عن سعادتة بهذة الأحتفالية مؤكدا على تقديرة وتقدير وزير الداخلية للأمهات على دورهن فى رعاية الأسرة والمشاركة فى عمليات التنمية التى تشهدها مصر، وفى نهاية الأحتفال الذى تضمن فقرات فنية قام مدير الأمن بتوزيع الهدايا عل الأمهات وسط دعائهن بأن يحفظ الله مصر ورئيسها وشرطتها وجيشها.

مدير أمن البحيرة يشارك أمهات دور المسنين بدمنهور احتفال عيد الأم
مدير أمن البحيرة يشارك أمهات دور المسنين بدمنهور احتفال عيد الأم
مدير أمن البحيرة يشارك أمهات دور المسنين بدمنهور احتفال عيد الأم
مدير أمن البحيرة يشارك أمهات دور المسنين بدمنهور احتفال عيد الأم
مدير أمن البحيرة يشارك أمهات دور المسنين بدمنهور احتفال عيد الأم
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