"نادى أدب الإسماعيلية" يناقش لوائح المؤتمرات الإقليمية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع الإسماعيلية، حيث ناقش نادى أدب الإسماعيلية اللوائح التى تنظم حركة أندية الأدب ولوائح المؤتمرات الأدبية والإقليمية والمؤتمر العام.



وناقش دور المؤتمر العام فى الحركة الأدبية، وفى نفس السياق تحدث الشاعر محمد عزيز، رئيس نادى أدب الإسماعيلية وأمين عام مؤتمر أدباء مصر، مشيرا إلى أن بداية فكرة مؤتمر أدباء مصر تقدم بها الدكتور يسري العزب، محمد الجمال مدير إدارة الثقافة العامة بالثقافة الجماهيرية (الهيئة العامة لقصور الثقافة حاليا) عام 1983، وأضاف: جات من هنا فكرة مؤتمر ادباء مصر التى ينفذ كل عام فى اقليم مختلف وبيئة مختلفة، وكان آخر مؤتمر بمطروح.



وألقى مجموعة من الأشعار المتميزة، وكرم فرع ثقافة الإسماعيلية الشاعر محمد عزيز بدرع قصور الثقافة.