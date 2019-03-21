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الخميس 21/مارس/2019 - 01:19 م

مطالبات بموازنة مستقلة للقضاة بتعديلات الدستور.. وعبد العال:الرسالة وصلت

علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2560767

شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية برئاسة د. علي عبد العال، التأكيد على ضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانه لاستقلاليه القضاء المصري.

وأكد المستشار عبد الحميد همام، أن المادة 185، لابد من النص فيها على ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصا على استقلال القضاء وذلك حتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل، مع ضرورة النظر إلى ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأن ينوبه وزير العدل، مؤكدا أن وزير العدل سلطة تنفيذيه، ولابد من وضع حل لهذه الإشكالية.

واتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، مؤكدا أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، وإنما هو قابل للتعديل لأنه جهد بشري فى الأٍساس، والشعب صاحب الدستور في النهاية، متطرقا أيضا إلى ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.

وقال المستشار سيد حسن البنداري، إن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقي النص القائم كما هو حرصا على استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيقي حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة.

وعقب رئيس المجلس د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي مطالبات الموازنة المستقلة بقوله:" نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت".

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