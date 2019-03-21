كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية بـ 500 ألف دولار لثلاث دول أفريقية

قالت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس أنها ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف دولار لموزمبيق، وزيمبابوي، ومالاوي؛ بعد تعرضهم لأضرار جسيمة جراء إعصار إيداي.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن الحكومة تعتزم تقديم 300 ألف دولار لموزمبيق، و100 ألف دولار لكل من زيمبابوي ومالاوي؛ بالنظر إلى حجم الضرر، وطلب المجتمع الدولي لتقديم الدعم.



وتوقعت أن تساهم المساعدات الإنسانية في هذا الوقت في تحقيق الاستقرار في الدول الثلاث، والتعافي من الأضرار، مضيفة أن كوريا الجنوبية كدولة متوسطة القوة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية.



وقد اجتاح إعصار "إيداي" مؤخرا الدول الثلاث، وأدى إلى مقتل مئات الأشخاص، وترك العديد من الأشخاص المفقودين أو النازحين.